Гуляев: «Минспорт поддержал инициативу по внедрению конькобежного спорта в ГТО»

Союз конькобежцев России получил поддержку от Минспорта РФ в вопросе внедрения конькобежного спорта в процесс сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом рассказал президент союза Николай Гуляев.

«Наша задача — поменять восприятие конькобежного спорта. Это не только бег по кругу 400 м и в коробке, это все, что связано со всеми видами коньков. У меня одна из идей, о чем я уже говорил с министром спорта [Михаилом Дегтяревым], получил поддержку в плане возвращения к традициям, которые были в СССР, заключена в том, что две-три ступени ГТО должны вмещать в себя бег на простых коньках», — приводит слова Гуляева ТАСС.

ГТО представляет собой комплекс физических упражнений, спортивных дисциплин, нормативов для граждан всех возрастов.