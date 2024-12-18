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Сегодня, 17:23

Валуев назвал Дудайте оголтелым русофобом: «Вывешивают кусок тряпки, на котором что-то написано»

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Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«Страна изгаляется, как только может своей русофобией, придумывая очередной инфоповод. Что такого в инфоповоде, если оголтелые русофобы где-то вывешивают кусок тряпки, на котором там что-то написано. Стоит ли это вообще нашего внимания?» — сказал Валуев «СЭ».

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Корнелия Дудайте. «Видимо, других экспонатов нет». В Литве русофобская футболка спортсменки Дудайте стала экспонатом музея

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Вероника Ольшукова

Николай Валуев
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