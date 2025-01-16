Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Главная
Остальные

Сегодня, 10:13

Около 500 спортивных объектов появилось в России благодаря проекту «Спорт — норма жизни»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации проекта «Спорт — норма жизни».

«За пять лет реализации федпроекта «Спорт — норма жизни» было возведено около 500 спортивных сооружений, модернизированы сотни площадок, подготовлены десятки тысяч специалистов. Более 23 миллионов россиян участвуют в движении ГТО, возрожденном по поручению президента России Владимира Путина. 14 миллионов из них уже успешно выполнили нормативы. Это важный шаг к достижению нашей цели: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Общий объем финансирования программы составил 141,4 млрд рублей, свыше 80 процентов которых было направлено на развитие спортивной инфраструктуры.

Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
Читайте также
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
В Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
Сегодня
Вчера
Неделя