Матыцин: «Сейчас, как никогда, важно быть вместе, для того чтобы защитить истинные ценности спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о задачах по развитию спорта в условиях отстранения.

«Мы сталкиваемся с дискриминацией прав спортсменов. Сейчас, как никогда, важно быть вместе, для того чтобы защитить истинные ценности спорта. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления, время выбора дальнейшего пути развития спорта. Нашими задачами по-прежнему остаются: развитие массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного сотрудничества. Это платформа стратегии развития спортивного движения России до 2030 года. План утвержден Правительством РФ, самым спортивным правительством России за последние 100 лет.

В спортивной отрасли работает более 400 тысяч человек, функционирует более 180 тысяч организаций разных форм собственности, действует более 350 тысяч спортивных объектов. Общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 665 миллиардов рублей», — сказал Матыцин.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.