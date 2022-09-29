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29 сентября, 16:22

Олимпийская чемпионка Уразова выступает на спартакиаде в Казани спустя две недели после смерти отца

Рустам Имамов
Корреспондент

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала психологическое состояние олимпийской чемпионки Владиславы Уразовой на спартакиаде сильнейших в Казани.

«Уразова похоронила папу две недели назад. Она в тяжелом психологическом состоянии. Мы ее поддерживали, но вы же понимаете: смерть отца, молодой мужчина... Это жизнь», — сказала Родионенко.
Отметим, что Уразова заняла третье место в личном многоборье. Соревнования проходят с 26 сентября по 1 октября.

Владислава Уразова
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