Отец Янчинова лично добился дисквалификации литовской спортсменки на ЧМ по фитнесу

Отец российского спортсмена Карима Янчинова, Самир Янчинов, рассказал, как добился дисквалификации спортсменки из Литвы Корнелии Дудайте на чемпионате мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

Дудайте вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой».

«Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали», — цитирует Самира Янчинова РИА Новости.

Отец российского атлета поблагодарил оргкомитет чемпионата за справедливое решение.

Из-за отстранения Дудайте вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях. По мнению Янчинова, команда крайне пренебрежительно и недостойно повела себя по отношению к участникам турнира. При этом он отметил, что литовские СМИ и западная пресса выставили Дудайте жертвой ситуации.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.