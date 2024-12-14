Отец Янчинова лично добился дисквалификации литовской спортсменки на ЧМ по фитнесу

Сегодня, 15:20
Отец российского спортсмена Карима Янчинова, Самир Янчинов, рассказал, как добился дисквалификации спортсменки из Литвы Корнелии Дудайте на чемпионате мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.
Дудайте вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой».
«Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали», — цитирует Самира Янчинова РИА Новости.
Отец российского атлета поблагодарил оргкомитет чемпионата за справедливое решение.
Из-за отстранения Дудайте вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях. По мнению Янчинова, команда крайне пренебрежительно и недостойно повела себя по отношению к участникам турнира. При этом он отметил, что литовские СМИ и западная пресса выставили Дудайте жертвой ситуации.
Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.