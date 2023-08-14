Овечкин объяснил решение выпустить коллекцию одежды

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин захотел выпустить коллекцию одежды под своим брендом, ориентируясь на потребности своих болельщиков.

«Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят Александра Овечкина. Это только первая ступень, и мы надеемся, что это пойдет успешно. Самое главное, чтобы было хорошее качество и все были довольны», — приводит слова Овечкина ТАСС.

12 августа в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, сообщили, что Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина: Ови и The Great Eight — Великая восьмерка, номер, под которым Овечкин выступает в «Вашингтоне».