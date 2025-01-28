Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 07:00

Овечкин — самая медийная персона российского спорта в 2024 году, Карпин на втором месте, Валиева — на третьем

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский хоккеист Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «Самые медийные лица российского спорта»-2024. Топ-лист из 50 человек — совместный проект «СЭ» и «Медиалогии». Для формирования рейтинга были использованы три показателя:

1) число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

2) число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

3) специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей: числа упоминаний персоны в заголовках материалов на нашем сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Подробнее о методологии — в материале «СЭ».

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева. Также в десятку попали теннисист Даниил Медведев, футболисты Артем Дзюба, Александр Соболев и Матвей Сафонов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова.

В топ-50 — 16 представителей футбола, 12 — фигурного катания, 9 — хоккея, 5 — тенниса, 4 — бокса/ММА, 3 — других видов спорта, а также один журналист — комментатор Дмитрий Губерниев, занявший 13-е место.

2
Александр Овечкин
Валерий Карпин
Камила Валиева
Читайте также
В якутском поселке Тикси замерз основной водовод
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Сенат конгресса США утвердил Скотта Бессента на должность главы минфина
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
ВС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько автомобилей в зоне СВО
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя