В федерации чирлидинга удивлены предложением исключить вид спорта из школьной программы

Первый вице-президент федерации чирлидинга и чир-спорта России Валентина Новикова назвала странным предложение исключить чирлидинг из школьных уроков физкультуры.

«Это достаточно странно. Мы как раз говорим о том, что спорт должен быть вне политики, он не виноват в том, что он так называется. Чирлидингом занимаются тысячи людей, я бы даже сказала, что истоки чирлидинга мы усматриваем в наших советских традициях, потому что во время парада физкультурников было много акробатических этюдов, которые сейчас используются в методике построения чирлидинговых программ. В прошлом году чирлидинг стоял в программе президентских соревнований и прошел успешно.

Не понимаю, зачем это привязывать к политике, потому что у нас многие виды спорта пришли с Запада: хоккей — из Канады, футбол — из Англии, баскетбол — тоже не из России. Так что это очень оголтелое поведение, популизм современного времени, зачем это делать — я не понимаю», — цитирует ТАСС Новикову.