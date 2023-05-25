Петухов считает, что должно быть решение на уровне высшей власти о нейтральном статусе спортсменов

Министр физической культуры и спорта Курской области Алексей Петухов высказался о возможном участии спортсменов из России в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Сейчас нейтральный статус некоторыми руководителями и общественностью воспринимается очень критично. Но нужно учитывать также и карьеру спортсменов. Мы понимаем, что для них это важно, тем более многие выступали в таком статусе. Нехорошо, когда забирают гимн и флаг. Но должно быть принято решение на уровне высшего правительства, чтобы не было разных мнений в высказываниях чиновников, руководителей, управленцев. Потому что спортсмены сами порой не знают, какие принимать решения, как действовать, что говорить, — они боятся за свое будущее. Как спортсмен могу сказать, что в нейтральном статусе выступал. Но с позиции чиновника я бы поддержал тех, кто считает, что нельзя выступать в нейтральном статусе, униженным, как побитая собака. Должна быть единая линия, иначе получится разнобой и неколлективный выброс негатива в массы», — цитирует Петухова «Газета.Ru».

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.