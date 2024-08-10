Певица Адель объявила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом

Британская певица Адель сообщила о помолвке со спортивным агентом, основателем Klutch Sports Group, Ричем Полом.

По информации Daily Mail, во время своего концерта в Мюнхене в пятницу вечером исполнительница прочитала в зале надпись «Ты выйдешь за меня?» и ответила: «Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже замужем!».

Сообщается, что 36-летняя Адель и 43-летний Пол встречаются с 2021 года. Они тайно обручились в прошлом месяце после того, как он сделал ей предложение в ее родном городе Тоттенхэме.

Самым известным клиентом Пола является баскетболист Леброн Джеймс.