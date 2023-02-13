Победители летней спартакиады получили выплаты от Министерства спорта РФ

Победители летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов начали получать призовые выплаты от Министерства спорта РФ, сообщает ТАСС.

Каноист Штокалов стал победителем спартакиады на дистанции 1000 м, бегун Никитин одержал победы на дистанциях 1500 и 5000 м, Шмелева выиграла гонку на треке в дисциплине «кейрин».

За победу на спартакиаде спортсмены получили по 311 808 рублей, в момент выплаты с них был удержан налог в 13 процентов с анонсированных ранее Минспорта РФ 358,4 тысяч рублей. По информации ТАСС, серебряным и бронзовым призерам выплаты будут произведены до конца февраля.

Минспорта РФ ранее сообщал, что за серебряную медаль будет выплачено по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую — по 107,5 тысячи рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тысячи рублей за золото, по 84,5 тысячи рублей — за серебро и по 51,2 тысячи рублей — за бронзу.

Спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах Российской Федерации по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняли участие 9513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории «Сириус».