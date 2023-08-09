Взрыв в Сергиевом Посаде повредил спорткомплекс «Луч»

При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде получил повреждение спорткомплекс «Луч», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров... В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также губернатор Подмосковья заявил, что известно о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.

Первые спортивные сооружения спорткомплекса «Луч» были построены в 1971 году — стадион с трибунами на 5000 мест, хозяйственный корпус со спортивным залом, хоккейная площадка и игровой корт. В 1982 году на территории спорткомплекса появился корпус с игровым залом, бассейном, залом тяжелой атлетики и восстановительным центром.