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Сегодня, 09:22

Посол РФ в Китае контактировал с Федерацией ушу России по поводу сотрудничества стран в сфере спорта

Воспитанник академии ушу.
Фото Global Look Press
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Российская дипломатическая миссия в Китае ссобщила, что посол РФ в стране Игорь Моргулов обсудил с руководством Федерации ушу России налаживание обменов с китайцами в сфере спорта.

«Обсуждены состояние и перспективы укрепления взаимодействия российской организации с китайскими партнерами, включая вопросы налаживания обменов и реализации совместных спортивных проектов в наших странах», — говорится в Telegram-канале посольства.

28 сентября в городе Чжаньцзян между собой встретились национальные команды России и Китая по ушу. Мероприятие было проведено в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами.

Источник: Посольство РФ в Китае

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