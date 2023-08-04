Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 13:26

Грызлов: «Запад губит мировой спорт, продолжая санкционную истерию против Москвы и Минска»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Западные спортивные чиновники своими дискриминационными действиями в отношении российских и белорусских спортсменов губят мировой спорт.

«Ряд международных спортивных организаций пошли на поводу у западных политиков и, видимо, начисто отринули принцип «спорт вне политики», который лежит в основе всемирного спортивного — в том числе Олимпийского — движения. В итоге международные спортивные чиновники, покорно выполняющие требования коллективного Запада, собственноручно губят своими действиями мировой спорт», — приводит слова Грызлова ТАСС.

В пятницу, 4 августа, в Минске стартуют II Игры стран СНГ. Турнир продлится до 15 августа.

Источник: ТАСС
4
Читайте также
55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»
Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России планируют создать международную федерацию лазертага