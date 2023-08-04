Грызлов: «Запад губит мировой спорт, продолжая санкционную истерию против Москвы и Минска»

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Западные спортивные чиновники своими дискриминационными действиями в отношении российских и белорусских спортсменов губят мировой спорт.

«Ряд международных спортивных организаций пошли на поводу у западных политиков и, видимо, начисто отринули принцип «спорт вне политики», который лежит в основе всемирного спортивного — в том числе Олимпийского — движения. В итоге международные спортивные чиновники, покорно выполняющие требования коллективного Запада, собственноручно губят своими действиями мировой спорт», — приводит слова Грызлова ТАСС.

В пятницу, 4 августа, в Минске стартуют II Игры стран СНГ. Турнир продлится до 15 августа.