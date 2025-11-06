Представители 58 стран и территорий приняли участие в форуме «Россия — спортивная держава»

В ХIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре приняли участие более 5 тысяч человек из 58 стран и территорий. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РСД-2025 Антон Кобяков.

— Девиз форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов. В рамках форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско-юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта, — отметил Кобяков.