Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

6 сентября, 08:59

Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов

Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг участия России в международных соревнованиях остается непростой. При этом он отметил, что страна продолжит защищать интересы своих спортсменов.

«Мы все обязаны в контактах, в том числе с Международным олимпийским комитетом и другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит. Хотя ситуация непростая, безусловно», — приводит слова Пескова ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/politika/15660247
МОК
3
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Финская лыжная ассоциация намерена поднять вопрос об исключении россиян из совета FIS
В Шведском хоккейном союзе выразили сожаление в связи с отстранением сборной России
Станислав Поздняков — об отношениях с МОК: «В мире спорта видны признаки раскола»
Бывшая британка и австралиец приостановили карьеру в сборной России. Их демотивируют санкции
«Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга
«Слышал, что Россию хотят вернуть на международную арену». Неожиданный комментарий Фазеля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер сборной России по настольному теннису оценила уровень спартакиады

Песков рассказал о системе соревнований с участием дружественных стран