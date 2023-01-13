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Сегодня, 13:27

Президент Федерации лапты России отреагировал на внедрение игры в школах

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации лапты России Сергей Фокин прокомментировал «СЭ» новость о внедрении игры в школах.

«Это даст толчок в создании спортивных клубов в Москве, спортивных секций. В дальнейшем школьники войдут в студенческую среду, там начнется новая инициатива. Мы по указанию министра спорта создаем студенческие лиги и соревнования. А все начинается со школы, если не сказать с детского сада. Играйте в эту простую и не сложную для усваивания игру. Причем на 5-6 занятии школьники могут осознанно играть, что нельзя сделать в баскетболе или волейболе», — сказал Фокин «СЭ».

Ранее РИА «Новости Спорт» сообщило, что минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ.

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