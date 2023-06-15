Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему на «Донбасс Арене» не проходят матчи

Сегодня, 12:56
Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко сообщила, почему отсутствуют матчи на стадионе «Донбасс Арена».
«Сейчас она требует ремонта. Республика поддерживает там порядок. В частности, газон находится в великолепном состоянии. Для того чтобы разрешить допуск зрителей, нужно провести техническую экспертизу. Я не строитель и не могу вам объяснить детали. Плюс, поймите, мы с вами живем в разных реальностях. Мы находимся в зоне боевых действий и понимаем: проведение игр на арене прежде всего сопряжено с огромным риском. Можно сказать, она закрыта для посещения в основном в целях безопасности», — цитирует Давыденко RT.
Ранее сообщалось, что более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.