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Сегодня, 17:17

Путин: «Россия продолжит организовывать соревнования высокого уровня для своих атлетов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять практику организации соревнований высокого уровня для своих атлетов, в том числе с партнерами из ШОС, информирует ТАСС.

«Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлении.

Причем стараемся делать это таким образом, чтобы была и материальная мотивировка соответствующая, чтобы это было не только интересно, но еще и поддерживало бы наших спортсменов. Уверяю вас, мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений», — сказал Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Глава государства напомнил о том, что ранее Министерство спорта предложило серию различных соревнований высокого класса.

Источник: https://tass.ru/sport/16487433
Владимир Путин
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