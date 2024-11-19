Призовой фонд первого в истории чемпионата России по паделу составит 2 миллиона рублей

21-24 ноября в Москве состоится первый в истории FONBET чемпионат России по паделу.

Это ключевое событие российского падел-тура, в котором примут участие сильнейшие игроки. В чемпионате страны могут принимать участие только граждане РФ. Это турнир высшей категории, в котором разыгрываются 2000 рейтинговых очков, а результаты имеют важное значение для определения состава национальной команды страны по паделу. Призовой фонд составит 2 000 000 рублей, сообщает Федерация падела России.

В 2024 году к участию в турнире допущены 30 мужских и 16 женских пар. В мужском турнире 21 и 22 ноября состоится квалификация, в которой 16 пар поборются за две путевки (Q1 и Q2) в основной турнир, где они присоединятся к 14 парам с более высоким рейтингом. Победитель левой части сетки квалификации зайдет в основной турнир под слотом «Q1», победитель правой части сетки — как «Q2».

Особенностью чемпионата России является его формат — участники разыграют все места в основной сетке: с 1-го по 16-е. Даже вылетев в 1/8 финала, игроки продолжат соревноваться за места с 9-го по 16-е.

По итогам регистрации участников Федерация падела России утвердила список пар, которые сыграют в турнире. Список участников составлен с учетом восьми «сеяных» пар в основных турнирах мужской и женской сеток. В мужской квалификации «сеяными» будут четыре пары.