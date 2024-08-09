Продолжается заявочная компания корпоративного футбольного турнира «СОТКА»

15 сентября на полях Академии «Спартак» им. Ф. Черенкова пройдет турнир по мини-футболу среди корпоративных команд «СОТКА», который организует Спортивное агентство «Бизнес Спорт» по случаю своего юбилея — компания работает на рынке уже 20 лет. Информационным партнером соревнований стал «Спорт-Экспресс».

«СОТКА» удивит количеством сборных из различных отраслей бизнеса, в частности, в соревнованиях примут участие команды: Минпромторг России, Wildberries, Роскачество, «ЛЕНТА», «Азбука вкуса», «Спортмастер», Hoff, МА Внуково, OZON, «ЧИЖИК», «Аптека 36.6», «ДИКСИ», Шереметьево Хендлинг, S7, Теле2. Гостей ждут фитнес-фестиваль (организатор — сеть клубов DDX Fitness) и автограф-сессии с ветеранами футбола при содействии кондитерской фабрики «КОНФЕСТА».

Также запланированы беспроигрышная лотерея, многочисленные подарки от партнеров, конкурсы, детская игровая анимация и фуршет.

Каждый в этот день, помимо участия в основной сетке турнира, найдет для себя и своей семьи занятие по душе и сможет получить памятный сувенир или ценный приз.

Отметим профессиональный подход «Бизнес Спорт» не только в работе, но и в организации своего юбилея: уже готов гимн турнира «Сто из Ста» и игровая форма команды агентства, куда войдут его сотрудники, актеры театра и кино, ветераны футбола — такие как Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Александр Филимонов, Валерий Кечинов и другие звезды, представители бизнеса и органов власти. При этом за главный трофей все участники будут играть официальными мячами чемпионата Европы-2024 FUSSBALLLIEBE — «Любовь к футболу».

Узнать все подробности проекта можно на сайте турнира — www.vsotke.ru