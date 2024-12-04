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Сегодня, 14:15

Проект Национальный центр спорта будет создан на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что проект Национальный центр спорта будет создан на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК).

«Мы уже начали обновление приборной базы ФНЦ ВНИИФК, что говорит о серьезном намерении создать современную инфраструктуру для исследований и разработок. Уверен, что совместные усилия помогут достичь амбициозных задач, поставленных перед нами Президентом», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать Национальный центр спорта, который станет основой для подготовки российских спортивных сборных команд. Реализация проекта и его финансирование начнется в 2025 году.

Михаил Дегтярев
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