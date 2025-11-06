Путин отметил, что в России почти 94 процента детей занимаются спортом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре отметил, что в стране почти 94 процента детей занимаются спортом.

«Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90 процентов, точнее, 93,8 процента даже. Но эти цифры не отражают главного — результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие», — цитирует Путина ТАСС.

Президент прибыл в Самару 6 ноября. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» и выступил на форуме «Россия — спортивная держава». Также Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в формате видеоконференции.