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Сегодня, 10:51

Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Администрации президента Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления», — приводит ТАСС поручение Путина.

Также в поручении указано, что необходимо предусмотреть определение видов и форм поощрения и выделить на них из федерального бюджета дополнительные ассигнования. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Отмечается, что Владимир Путин ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация пытается найти варианты допуска спортсменов из государств, находящихся в состоянии конфликта.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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