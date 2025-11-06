Видео
6 ноября, 19:55

Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков предложил создать единый реестр тренеров.

«Клубов создается очень много по различным видам спорта, и родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные специалисты. Вот это чрезвычайно важно, чтобы ни травм не было у детей, чтобы перегрузок не было и так далее», — приводит слова Путина ТАСС.

Владимир Путин
