Путин поручил утвердить программу по развитию физкультуры и спорта в России

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить государственную программу по развитию физкультуры и спорта в России с целью достижения национальных задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля перечень поручений.

«Утвердить комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», направленную на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года... Срок — 30 октября 2024 года», — говорится в документе.

Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту.