Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:00

Путин поручил утвердить программу по развитию физкультуры и спорта в России

Алина Савинова
Владимир Путин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить государственную программу по развитию физкультуры и спорта в России с целью достижения национальных задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля перечень поручений.

«Утвердить комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», направленную на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года... Срок — 30 октября 2024 года», — говорится в документе.

Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Организаторы Московского марафона ведут переговоры об участии топовых африканцев