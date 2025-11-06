Путин: «Школьные спортлиги по основным видам спорта должны появиться во всей России»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре заявил, что школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах страны.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. У нас присутствует на встрече министр просвещения. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс и предлагаю посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту», — цитирует обращение главы государства к министру просвещения РФ Сергею Кравцову ТАСС.

Заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту прошло в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. Форум завершится 7 ноября.