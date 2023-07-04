Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль спорта

Президент РФ Владимир Путин пригласил сборные стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международный фестиваль университетского спорта.

«Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран [ШОС] в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — приводит слова Путина РИА «Новости».

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в августе в Екатеринбурге.