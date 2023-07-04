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Сегодня, 11:47

Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин пригласил сборные стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международный фестиваль университетского спорта.

«Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран [ШОС] в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — приводит слова Путина РИА «Новости».

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в августе в Екатеринбурге.

Источник: РИА Новости
Владимир Путин
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