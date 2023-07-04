Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль спорта

Сегодня, 11:47
Президент РФ Владимир Путин пригласил сборные стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международный фестиваль университетского спорта.
«Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран [ШОС] в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», — приводит слова Путина РИА «Новости».
В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.
Международный фестиваль университетского спорта пройдет в августе в Екатеринбурге.