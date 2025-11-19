Видео
Путин заявил, что использование ИИ в судействе сделает спорт более честным

Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что использование искусственного интеллекта в судействе пойдет на пользу спортивным соревнованиям.

В среду, 19 ноября, Путин посетил выставку, посвященную роли ИИ в решении повседневных задач, которая открылась в штаб-квартире «Сбера» в рамках международной конференции AI Journey 2025.

На мероприятии президенту рассказали о платформе AI 4 Sport, которая в том числе может поспособствовать более объективному судейству в спорте.

«Это сделает спорт прозрачным, более интересным, честным», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Путин отметил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

Маркиньос, Сергей Карасев и&nbsp;Срджан Бабич в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; (0:3).Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

Источник: РИА Новости
