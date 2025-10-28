РАСК подпишет меморандум о сотрудничестве с ОКР на форуме «Россия — спортивная держава»

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов рассказал о планах по сотрудничеству с Олимпийским комитетом России (ОКР).

«У нас есть официальное приглашение от руководства ОКР. Мы посетим форум впервые, подпишем меморандум о глобальном сотрудничестве, которое будет касаться нескольких направлений. 5 ноября на стенде Олимпийского комитета России у нас будет подписание», — сказал Ефимов.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.