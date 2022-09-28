Родионенко заявила, что Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья

Старший тренер национальной команды Валентина Родионенко заявила, что гимнаста Ивана Куляка могут отстранить от финала на отдельных снарядах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов из-за отказа выйти на вольные упражнения в личном многоборье без предупреждения.

Спортсмен не вышел на вольные упражнения после падения с перекладины.

«Я не знаю, почему он снялся. Думаю, он снялся, потому что не очень хороший результат. Он не имеет права это делать [сниматься без предупреждения]. Его могут снять дальше с финала. Это неправильно. Если с ним был рядом тренер, он должен был ему это сказать. В Дохе он поступил так — очень патриотично, но никого из нас не предупредил, меня как руководителя. Может быть, мы бы там приняли другое решение и у него бы не было этих проблем. И вот сейчас — он не выходит на вольные. Он сам принял это решение, он не имеет права», — цитирует Родионенко ТАСС.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме. Из-за этого он был наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики.

Международная федерация гимнастики в начале марта запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG.