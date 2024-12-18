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Роднина назвала глупостью размещение антироссийской футболки в Национальном музее Литвы

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«Давать оценку их глупости надоело», — сказала Роднина «СЭ».

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку о том, что она должна поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Корнелия Дудайте. «Видимо, других экспонатов нет». В Литве русофобская футболка спортсменки Дудайте стала экспонатом музея

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Вероника Ольшукова

Ирина Роднина
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