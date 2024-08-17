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Сегодня, 12:51

Роднина назвала отличия России и США в спорте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила уровень спортивного образования в России и США.

«Я работала в СССР и США, но в России в области спорта не занималась никакой деятельностью. Отличия между нами и США есть. В России спорт — государственные программы и инвестиции, а в Америке больше частного и личного, но таких вливаний государства в спорт — нет. Но у них есть огромное количество компаний, которые вкладываются в спорт.

По системе образования и вовлечения людей, особенно молодого поколения, в Америке больше развитость, чем в России. У них в системе образования значительно больше внимания уделяется физическому воспитанию, а образовательная база школ — не сравнима. У нас некоторые университеты не имеют того, что есть там у школ. Может, мы и не отстаем, но в Америке спорт — социальная программа, а мы смотрим на это как на престиж и медали для страны. Это разное», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее министерство спорта РФ сообщило, что спортом или физической культурой в 2023 году в России занимались 75,729 миллиона человек. Самым массовым видом спорта остается футбол.

Источник: Sport24
Ирина Роднина
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