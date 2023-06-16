Роднина — об «Играх дружбы»: «У нас все время была спартакиада народов СССР. Она, что, была альтернативой чему-то?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве Игр дружбы.

«Это новая форма соревнований. Хорошо, что они пройдут. Спортсменам надо соревноваться. Это и зрителям будет очень интересно. У нас все время была спартакиада народов СССР. Она, что, была альтернативой чему-то? Есть просто свои формы соревнований», — сказала Роднина «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.