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Роднина: «Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что украинцы будут отказываться от участия в турнирах, на которые допускаются российские спортсмены.

«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с нашими атлетами. Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях. Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели. Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — приводит Sport24 слова Родниной.

В пятницу, 14 апреля, стало известно о том, что Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-14-rodnina-zhaloby-ukrainy-vsem-nadoyeli-zhal-sportsmenov-na-nikh-postoyanno-davyat-v-politicheskikh-tselyakh
Ирина Роднина
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