Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:25

Ролик об игре в баскетбол с Мезенцевым и HOOPS на улицах Москвы собрал больше полумиллиона просмотров

Сергей Мезенцев с игроками HOOPS.
Фото VK Спорт
Telegram Дзен

Ролик, в котором москвичи играют в баскетбол с игроками HOOPS и блогером Сергеем Мезенцевым собрал более полумиллиона просмотров за 4 дня.

23 сентября на улицах Кузнецкий мост и Рождественка жители и гости столицы смогли сыграть в баскетбол с профессиональными спортсменами и Мезенцевым. Мероприятие прошло при поддержке сообщества VK Спорт.

Случайные прохожие соревновались в точности броска в баскетбольное кольцо с блогером, а также игроками медийной баскетбольной команды HOOPS. По итогу акции был снят ролик, размещенный в сообществе «VK Спорт» соцсети ВКонтакте.

Сергей Мезенцев — актер кино и дубляжа, известный блогер, соавтор проекта «Реутов ТВ».

Баскетбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
Сегодня
Вчера
Неделя