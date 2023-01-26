Ромашина поделилась эмоциями от встречи с участниками Единых игр Специальной Олимпиады

Чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о встрече с участниками Единых игр Специальной Олимпиады.

«Я очень хочу пожелать людям их пережить, потому что эмоции составляют нашу жизнь, мы от этого становимся более наполненными, как сосуды. Я видела, что и дети тоже что-то от меня черпали, и надеюсь, что наша встреча добавит им позитива, настроя. В такие моменты осознаешь, насколько важно и правильно проводить такие соревнования, хочется пожелать, чтобы этим людям уделяли больше внимание в регионах», — цитирует Ромашину ТАСС.

Турнир среди спортсменов с нарушением интеллекта проходит в Казани с 22 по 26 января.