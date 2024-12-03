Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 22:25

Россия и Сьерра-Леоне подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма сообщила «СЭ», что подписала меморандум о сотрудничестве с Россией в вопросах спорта.

«Я подписала меморандум о взаимопонимании в области спорта. Должна была встретиться в Москве с министром спорта РФ, но он не смог. Надеюсь на ваши дальнейшие действия», — сказала Джеймс-Тейма «СЭ».

В октябре 2024 министр заявила о желании страны провести товарищеский футбольный матч против сборной России.

Российские футбольные команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сборная Сьерра-Леоне по футболу
Читайте также
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
У Ямаля роман со звездой TikTok
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя