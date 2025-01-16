Юрий Акопов: «Любая победа российских нардистов на международной арене приятна и важна»

Россиянин Алексей Токарев занял первое место в международном турнире по коротким нардам Masters Cup, который проходил в Дубае в рамках Открытого чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2024 году нардист из Набережных Челнов получил разряд кандидата в мастера спорта. Нарды получили признание как вид спорта около трех лет назад, поэтому это пока самое высокое спортивное звание, которое вправе присуждать национальная федерация.

— Алексей — сильный игрок. Занял 3-е место в турнире по коротким нардам на первом официальном чемпионате России, состоявшемся в октябре в Санкт-Петербурге, достойно выступил под Новый год на Открытом чемпионате Москвы. Такая стабильность доказывает, что результаты в нардах зависят от мастерства, а не от удачи, — сказал порталу РАСК член исполкома Федерации нард России Юрий Акопов. — Турнир в Дубае не очень крупный, но любая победа на международной арене приятна и важна. За рубежом уже говорят о российской школе нард.

Наряду с победой Токарева можно отметить также 2-е место Эдуарда Фаттахова из Республики Татарстан в однопойнтовом турнире по коротким нардам в рамках Открытого чемпионата Стамбула с участием 128 игроков.