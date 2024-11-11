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Россиянки не поедут на чемпионат мира по бодибилдингу из-за запрета флага и гимна

Алина Савинова
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Женская сборная России по бодибилдингу отказалась ехать на чемпионат мира в Японию без флага и гимна.

«Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации бодибилдинга России.

Ранее стало известно, что организационный комитет женского чемпионата мира по бодибилдингу под давлением властей Японии принял решение допустить сборную России до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. Турнир пройдет в Токио с 16 по 19 декабря.

Источник: ТАСС

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