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Сегодня, 15:15

Российские спортсмены на Играх стран Боливарианского альянса выступят под национальным флагом

Алина Савинова
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В пресс-службе Министерства спорта РФ заявили, что российские спортсмены будут выступать с национальными флагом и гимном на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

Ожидается, что в состав российской делегации для участия в Играх стран Боливарианского альянса будут включены 48 спортсменов. Спортсмены из России примут участие в соревнованиях по боксу, карате, пляжному волейболу, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

Источник: https://tass.ru/sport/17338955
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