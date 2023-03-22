Российские спортсмены на Играх стран Боливарианского альянса выступят под национальным флагом

В пресс-службе Министерства спорта РФ заявили, что российские спортсмены будут выступать с национальными флагом и гимном на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

Ожидается, что в состав российской делегации для участия в Играх стран Боливарианского альянса будут включены 48 спортсменов. Спортсмены из России примут участие в соревнованиях по боксу, карате, пляжному волейболу, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.