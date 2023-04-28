Российские спортсмены завоевали три золотые медали в шестой день Боливарианских игр

Россияне завоевали четыре медали в шестой соревновательный день Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

Чемпионами стали каратисты Данила Михайличенко (до 67 кг) и Анна Родина (до 61 кг), а также тяжелоатлетка Кристина Новицкая (до 55 кг). Серебряную медаль в тяжелой атлетике завоевал Геворг Серобян (до 73 кг).

На данный момент на счету сборной России 13 золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Боливарианские игры АЛБА в Каракасе и Ла-Гуайре и завершатся 29 апреля. Впервые они прошли в 2005 году. В общей сложности в состав российской делегации вошли 48 спортсменов в семи видах.