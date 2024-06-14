Российский синхронист Мальцев занял первое место на Играх БРИКС, став единственным участником произвольной программы

Российский синхронист Александр Мальцев занял первое место в произвольной программе на Играх БРИКС.

28-летний спортсмен набрал 211,6 балла в произвольной программе. Он был единственным участником соревнований. Ранее Мальцев завоевал золото в технической программе соло, где ему противостоял только Кантинан Адисаисирибутр из Таиланда.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

Соревнования проходят по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

«Если мы хотим равенства полов, то нельзя допускать перекоса в какую-то сторону». Наш синхронист Мальцев недоволен гендерной политикой МОК