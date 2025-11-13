Рожков заявил, что МПК подтвердил участие российских следж-хоккеистов в чемпионате мира

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
13 ноября, 11:42
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) уведомил организацию о праве национальной сборной по следж-хоккею на участие в чемпионате мира 2026 года.
«Международный паралимпийский комитет направил в Паралимпийский комитет России информацию, подтверждающую право сборной команды России по следж-хоккею участвовать в чемпионате мира в дивизионе С», — приводит ТАСС слова Рожкова.
Глава ПКР отметил, что для отбора на Паралимпийские игры-2030 сборной России нужно будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе.
В сентябре МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России. После этого российские паралимпийцы получили возможность участвовать с флагом и гимном страны в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК.
Petr Bitkin
14.11.2025