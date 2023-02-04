Руководитель Департамента спорта Москвы: «Ежегодно 15 тысяч мероприятий проходят в городе»

Руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей Кондаранцев рассказал о росте популярности лыжного спорта.

— В последнее время большую популярность набирает лыжный спорт. Это видно по площадкам, которые есть в городе. Не случайно второй год в Лужниках делаем лыжно-биатлонную трассу, где любой желающий может себя попробовать.

— Какие международные спортивные мероприятия пройдут в 2023 году в Москве?

— У нас календарь большой. Ежегодно 15 тысяч мероприятий проходят в городе. Не секрет, что поездки на международные соревнования сократились, но мы придумываем новые форматы.

Сегодня, 4 февраля в Москве в «Лужниках» проходит «Зимний день Московского спорта».