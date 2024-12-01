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Допинг

Сегодня, 17:44

РУСАДА обнаружило около 15 запрещенных субстанций в проверенных допинг-пробах бодибилдеров

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что около 15 запрещенных субстанций было обнаружено в каждой из допинг-проб ряда российских бодибилдеров, проверенных в октябре 2024 года.

«Традиционно тестировали бодибилдеров в этом году. Буквально недавно приходит к нам из лаборатории заключение. Лаборатория нам пишет: «Дорогие коллеги из РУСАДА. В некоторых пробах обнаружено около 15 запрещенных субстанций (имеется в виду не всего, а в каждой. — Прим. «СЭ»). Можно в отчете мы остановимся на трех, вам этого достаточно будет?» — приводит ТАСС слова Логиновой.

В октябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) не соответствующей своему кодексу.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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