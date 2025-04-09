Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку перед первым международным матчем в истории

В среду, 9 апреля, сборная Федерации падела России провела открытую тренировку перед первым в истории международным матчем против сборной Казахстана. Федерация представила состав команды, а также комплекты формы с российским триколором.

Спортивный директор национальной команды Владимир Осипов отметил значимость предстоящих матчей.

«Это точно знаковое событие, к которому мы готовились и которого ждали. Это наш первый международный опыт как для команды. Естественно, это сопровождается тем, что появилась наша официальная форма. В целом достаточно много событий сейчас, которые происходят первый раз: выезд команды на международный матч, представление формы, представление генерального спонсора сборной», — сказал Осипов «СЭ».

О стремительном развитии падела в стране заявила заместитель директора по маркетингу, пиар- и социальным проектам букмекерской компании FONBET Валерия Купина.

«Очень рады, что падел стремительно развивается в нашей стране. Федерация существует не так давно, но за это время удалось достичь нереального роста. Уверена, что создание сборной команды поможет достичь новых высот. Это новая ступень, новый этап. Думаю, все сложится и первый матч завершится с большим успехом», — сказала Купина.

После презентации к команде также обратился президент Федерации падела России Алексей Золотарев.

«Мы начали свою активную деятельность всего девять месяцев назад. Проделали большой путь, которым можно и нужно гордиться. Важная часть спорта — международные игры. Через несколько дней сборной предстоит игра с командой Казахстана. Мы точно запомним этот момент. В нашей команде представлены лучшие игроки страны. Призываю бороться за страну и результат!» — сказал Золотарев.

Игры между сборной Федерации падела России и сборной Казахстана пройдут в Алма-Ате 12 и 13 апреля.