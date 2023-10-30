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Сегодня, 13:43

Сборная России по бодибилдингу на Кубке мира в Бишкеке установила рекорд по завоеванным медалям

Алина Савинова
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Президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский подвел итоги выступления сборной России по бодибилдингу на Кубке мира в Бишкеке.

«Только что завершился Кубок мира по бодибилдингу в Бишкеке, где сборная России в составе 200 спортсменов одержала уверенную общекомандную победу. Наша страна не только представила самую многочисленную сборную в истории международных турниров по бодибилдингу, но и завоевала рекордное количество медалей. Наши парни и девушки доминировали практически во всех дисциплинах современного бодибилдинга, включая самые популярные: мужской бодибилдинг, бодифитнес и фитнес-бикини», — приводит ТАСС слова Вишневского.

Кубок мира проходил в Бишкеке с 27 по 30 октября. Россияне выступали в турнире с национальным флагом и гимном. Сборная России завоевала 176 медалей (63 золотых, 61 серебряную и 52 бронзовых).

Международная федерация бодибилдинга допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой в июле этого года. В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/19151069
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