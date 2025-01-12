Сборная России завоевала 8 золотых медалей в третий день Российско-китайских игр

Сегодня, 17:22
Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей в третий день Российско-китайских игр.
В горнолыжном спорте обладателями золота стали Богдан Плотников и Анфиса Шамшур, серебро завоевали Егор Коротеев и Елизавета Болдырева , бронзу — Федор Лебедев и Вероника Ахтанина.
В лыжном двоеборьбе золото выиграли Анна Василькова и Никита Лысенин, серебро — Ульяна Мехоношина и Дмитрий Осипов, бронза у Екатерины Монастыршиной и Льва Костянеца.
Соревнования по сноуборду выиграли Петр Злобин и Мария Травничева, серебро на счету Макара Бородина и Амалии Габдюшевой. Бронзовую медаль выиграл Илья Хуртин.
Соревнования по шорт-треку выиграли Альбина Алиева. Анна Овчинникова и Давид Макарян стали вторыми. Кроме того, женская сборная стала победителем командных соревнований, вторая команда стала обладателем серебряных медалей, а вторая мужская сборная завоевала бронзовые медали.
За три дня россияне завоевали 69 медалей. На счету китайских спортсменов 21 медаль.
Российско-китайские игры проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января.